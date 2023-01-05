Аким СКО посетил социально значимые объекты Петропавловска

Аким Северо-Казахстанской области посетил производственные объекты Петропавловска. Первым делом Айдарбек Сапаров ознакомился с деятельностью Северного фанерного комбината. В год здесь выпускают порядка 30 тысяч кубометров фанеры. Для её производства используют исключительно отечественное сырьё — берёзу. На казахстанском и зарубежном рынках строительный материал пользуется большим спросом.

ИВАН ОЛЕНСКИЙ, представитель ТОО «Северный фанерный комбинат»

— «Казахстан у нас брал полностью ламинированную фанеру, это свой рынок. На Европу мы экспортируем мебельную фанеру.

1,21: Нам, конечно же, выгодно продовать ламинированную фанеру, потому что оборудование позволяет».

Используя природные ресурсы для производства, необходимо их восполнять, отметил глава региона. После Айдарбек Сапаров посетил завод по производству ДСП. В нужный проект вложили 8 млрд тенге инвестиций. В год здесь планируют производить 50 тысяч кубических метров древесно-стружечных плит. Объект в эксплуатацию сдадут в следующем году.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Постарайтесь немного с опережением работать, чтобы сдать не в 2024, а в конце 2023 года. Всё, что необходимо с нашей стороны, мы поможем. Самое главное — с оборудованием поторопитесь».

Оборудование заказывают, заверили специалисты. Его привезут из Тайланда и Европы. Экспортировать продукцию будут в страны ЕАЭС. Кроме того, с открытием нового завода появятся 300 постоянных рабочих мест. Посетил Айдарбек Сапаров и тракторный завод. В прошлом году здесь продали 19 единиц техники. Стоимость одного трактора — 80 млн тенге.

Работают на заводе более 50-ти человек. Для них здесь создают хорошие условия труда. Средняя заработная плата составляет 187 тысяч тенге. А это 3-ая субзона специальной экономическо зоны «Qyzyljar». Здесь ТОО «Рейман» возводит производственный корпус. Общая площадь — свыше полутора тысяч квадратных метров.

ВЛАДИМИР КОВШОВ, директор ТОО «Рейман»

— «Здесь у нас намечено 7 направлений. Это совмесное производство с Россией генераторов, прицепов, рыхлителей. Отдельные направления будут: замкнутый цикл изготовления гидроцилиндров, производство отдельных шлеков разных видов».

Объект планируют сдать в эксплуатацию в этом году.