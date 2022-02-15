10 тысяч кубометров продукции выпустили в прошлом году на «Северном фанерном комбинате»

Из одного такого берёзового кругляка получают более 10-ти тонких листов. Они и станут основой будущей фанеры. До конечного результата располосованному шпону придётся пройти через несколько станков. Сначала пласты просушивают и потом склеивают между собой специальной смолой. Далее дело за прессом. Под давлением 600-тонного оборудования полуготовое изделие находится несколько часов. За процессом изготовления фанеры на каждом этапе её производства следит Константин Петров.

Константин Петров, мастер ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Мы контролируем толщину, размеры, влажность. Это толщины готовой продукции, и также перебираем на сорта готовую продукцию. То есть первый сорт — без изъянов, второй — с небольшими помарками и третий сорт — он имеет какие-то недостатки.



Производство здесь безотходное. То, что осталось после изготовления фанеры, отправляют на котельную завода. До выхода на полную мощность на комбинате трудились меньше ста человек. Сейчас штат увеличили в два раза. Наряду с мужчинами этот нелёгкий труд разделяют и женщины. Прекрасная половина предприятия насчитывает 30 человек. Практически с самого открытия здесь работает Асия Тазеева. В её задачи входит сушка листов. Процесс несложный, но достаточно кропотливый, рассказывает женщина.

Асия Тазеева, сотрудница ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Мы закидываем сырой шпон. Это называется сушка. Там уже выходит сухой шпон. В этом и заключается наша работа. Желательно, чтобы мы его не повреждали, не рвали. Главное, чтобы он целый был. Физическая работа, конечно, тяжело, то, что целый день на ногах. Сильно не устаёшь.

За свой труд на предприятии в среднем получают 160-180 тысяч тенге. Штат планируют увеличить до 200 человек. Приумножат на 50 % здесь с приобретением нового оборудования и мощность. Дополнительные станки запустят уже в мае. Напомним, полностью завод начал функционировать в январе прошлого года. Первые два месяца здесь изготавливали лишь мебельную фанеру. Еще 30 дней понадобилось, чтобы приступить к производству ламинированных досок.

Айваз Бакиров, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Так как мы сразу не вышли на полную мощность, мы за весь год произвели 10 тысяч кубических метров фанеры. Из них 10 %- мебельная, остальная часть строительная ламинированная фанера. Наша фанера поставляется по всему Казахстану. В основном — рынки Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау и Атырау. Все эти города берут у нас вагонами.

Заинтересовались североказахстанской фанерой и в странах СНГ. Сейчас заводчане готовят заказ для Узбекистана. С коллегами из Украины и Туркменистана пока ведутся переговоры. Планируют на территории «Северного фанерного комбината» открыть еще один завод. Производить здесь будут ламинированную ДСП. Это еще около 300 новых рабочих мест. ПСД масштабного проекта разрабатывается.

Жанель Бисенбаева