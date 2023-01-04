Премьер-министр РК провел первое совещание в 2023-м году

Повышение самостоятельности министерств и акиматов, рост экономики и снижение инфляции. Эти вопросы обсудили на первом в новом году совещании, которое провёл Премьер-министр страны Алихан Смаилов.

Глава Кабмина напомнил, что на согласование в Администрацию Президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления. Больше полутысячи функций Правительства передается министерствам и акиматам.

Алихан Смаилов отметил, что этот законопроект позволит усилить самостоятельность министров и их заместителей.

Премьер-министр напомнил, что указом Президента министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр переданы в министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Подводя итоги совещания, Алихан Смаилов отметил, что перед Правительством стоят важные и амбициозные задачи. Речь идет об обеспечении роста экономики на 4% в реальном выражении, снижении инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечении прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.

Нашей основной целью является обеспечение роста социально-экономического развития страны, дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения. От каждого из вас требуется высокая эффективность и полная отдача в принятии решений.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК