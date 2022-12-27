Проект нового Социального кодекса был одобрен на заседании правительства. Оно проходило под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Проект Социального кодекса, предусматривает внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер социальной защиты детей, повышение доступности специальных соцуслуг для граждан с инвалидностью, особенно в сельской местности. Кроме того, будут реализованы меры по повышению уровня социальной защищенности работающих граждан, созданию социальных лифтов для молодежи, совершенствованию пенсионной системы и повышению пенсионных выплат, а также переформатированию центров занятости. Премьер-Министр страны подчеркнул, что Социальный кодекс является одним из важнейших документов, который установит базовые социальные права казахстанцев — от рождения до старости. Премьер-Министр добавил, что отдельные социальные меры будут реализованы уже с 2023 года, хотя кодекс еще будет находиться в Парламенте.

С января выплаты по уходу за ребенком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода. В целом предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК

