Айдарбек Сапаров поздравил воспитанников детской деревни с новым годом

Аким Северо-Казахстанской области в канун нового года привез подарки для воспитанников детской деревни семейного типа. Айдарбек Сапаров поздравил их с наступающим праздником.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Как вы знаете 2022 год был объявлен нашим президентом годом детей. Сегодня в нашей стране для подрастающего поколения, для детей все делается. В нашей стране уже созданы все необходимые условия, чтобы получить хорошее, достойное образование, заняться спортом. Сегодня у нас современные спортивные объекты строятся.

14-летняя Полина Бейбутова не представляет свою жизнь без спорта. Она рассказала главе региона, что 5 лет занимается женским футболом.

ПОЛИНА БЕЙБУТОВА, воспитанница детской деревни семейного типа:

-Мне это нравится, я смотрела футбол до того, как начала заниматься. Я хотела бы поступить на факультет физ. воспитания, также открыть свою студию, вести свою команду. Выезжать на соревнования, как с нашим тренером.

У каждого из воспитанников детской деревни свои интересы. Например, 16-летняя Жулдыз Умарова увлекается модой.

ЖУЛДЫЗ УМАРОВА, воспитанница детской деревни семейного типа:

-В этом году я поступила в колледж сферы обслуживания на специальность модельер-закройщик. В ближайшем будущем после окончания колледжа я хочу открыть собственное ателье.

Ребята строят планы на будущее, ставят амбициозные цели, Кому-то близки технические профессии, а некоторым творческие.

Айдарбек Сапаров пообещал, что в следующем году в детской деревне появится новое фортепьяно. Встреча главы региона с детьми не обошлась без вопросов. Ребята спрашивали, украсил ли Айдарбек Сапаров ёлку, писал ли письма Деду морозу в детстве и в какие игрушки любил играть.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Больше всего увлекался домброй. Игрушки у нас были тогда, надо правду сказать, деревянные.

Всего в детской деревне живут 36 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. В учреждении трудятся 26 сотрудников.

АЛИЯ ЕРСАЙНОВА, мама-воспитатель детской деревни семейного типа:

— Я пришла на работу в детскую деревню семейного типа в 2005 году. Очень люблю свою работу, к каждому ребенку отношусь, как к родному. Мы ведь живем вместе. Выходные у мам-воспитателей бывают только по вторникам. Мы стараемся научить детей самостоятельности, чтобы они содержали дом в порядке, могли приготовить еду, сделать уборку. С уроками тоже помогаем. Старшеклассники занимаются сами.

Большинство воспитанников детской деревни семейного типа учатся в школе, и 4-ро — в городских колледжах. Завершилась встреча памятным фото.

