Президентская ёлка с участием более 200 детей области прошла в Петропавловске

Новогодняя ёлка от имени Президента страны собрала более 200 детей со всех уголков СКО, которые добились немалых высот в учебе и целый год активно принимали участие в общественной школьной жизни. В этом году на традиционный праздник многие пришли в костюмах национальной тематики. Кто-то представлял Новый Казахстан, кто-то — национальных героев. А вот Данил Седлецкий из Тимирязевского района нарядился символом страны.

ДАНИЛ СЕДЛЕЦКИЙ, участник Новогодней ёлки, Тимирязевский район:

— Мы вместе с мамой делали этот костюм около недели. Он символизирует патриотизм к стране, Родине.

Ребятам показали театрализированное представление. Первым на сцену вышел Алдар Косе, ослепила своей красотой Снегурочка и вместе со снежинками пустилась в пляс.

Гостей праздника поздравил с наступающим Новым годом аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанкой области

В этом году очень много сделано для вас. Год был объявлен нашим Президентом Годом детей. Сегодня в Казахстане можно получить хорошее образование, заняться спортом и творчеством. Для этого созданы все необходимые условия. Мы строим Новый Казахстан. Любите родину, учитесь. В новом году я желаю крепкого здоровья, успехов в учебе.

Солнце — это я. Небо — это ты. Такие разные и такие талантливые юные граждане страны подготовили выступления, которые раскрывают национальный колорит и надежду на светлое будущее. И вот долгожданный момент настал. На сцене появляется главный волшебник — Дед Мороз. И вместе со Снегурочкой зажигают огни на елке — символе вечной жизни.

За день до праздника ребята посетили кинотеатр, историко-краеведческий музей и резиденцию Абылай хана. Участниками Президентской ёлки стали и дети с особыми потребностями. Преподаватель школы-интерната №1 Петропавловска говорит, что такие праздники очень значимы для детей.

ДИНАРА НУРАХМЕТОВА, преподаватель школы-интерната №1 г.Петропавловска

— Этот год нашим президентом был объявлен Годом детей. Мы очень рады, что нас пригласили посетить Президентскую ёлку. Жанерке подготовилась к празднику, ей все очень понравилось. Поздравляю казахстанцев с наступающим Новым годом.

После ребят ждала еще одна развлекательная программа и подарки.