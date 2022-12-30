Аким СКО проинспектировал строительство домов и поликлиники в Жас Өркене

Аким области Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом строительства многоэтажных домов и поликлиники в микрорайоне «Жас Өркен». Последнюю здесь начали возводить летом прошлого года. Работы на объекте выполнили пока на 60%. Ввести в эксплуатацию медучреждение, говорят представители подрядной организации, планировали в 2022-м. Однако, объект стал переходящим на следующий год.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— В каком месяце планируете ввести? — В сентябре.»Вовремя не делаем, отстаём от графика. Проблема с финасированием. ПСД делаем, экспертизы проходим вроде бы. После какие-то корректировки. Их не должно быть».

После первый руководитель области посетил в Жас Өркене многоквартирные дома. Вот этот 17-этажный дом практически завершён. Стоимость одного квадратного метра — 248 тысяч тенге. За проект отвечает ТОО «Бірлік». Здесь уже подвели тепло- и водоснабжение. Кроме того, подрядная организация строит здесь ещё один дом.

АЛЕКСАНДР КОНДРАТОВ, учредитель ТОО «Бірлік»

— «На свои кредитные средства взяли лифты, окна. Это около 350 млн тенге. Здесь заканчиваем ставить. Лифтовую здесь тоже заканчиваем и потом переходим на этот объект».

В 2022-ом в Петропавловске планировали сдать несколько жилых домов, однако строительные компании в срок не уложились и завершение работ по этим объектам перенесли на следующий год. Поэтому глава региона Айдарбек Сапаров поручил градоначальнику взять вопрос на контроль.