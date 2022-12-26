Аким Петропавловска выступил с отчетом на площадке РСК

Плохие дороги. Эту проблему в Петропавловске пытаются решить не первый год. На неё во время отчета акима областного центра указал глава региона. Айдарбек Сапаров обещал поспособствовать в решении этого вопроса. На средний ремонт дорог из областного бюджета выделят 4 млрд тенге.



РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— «Мы в данный момент заканчиваем ПСД, будем объявлять конкурсные процедуры для определение подрядчика в зимний период. Проекты будут переходящие на 2023-2024 год. Планируем охватить порядка 17 улиц и постараемся до половины, запланированного среднего ремонта, дойти».

Постепенно в Петропавловске улучшатся не только дороги, но и состояние жилищного фонда. Этому способствует программа модернизации ЖКХ, которая не первый год реализуется в областном центре.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— «У нас за 2021-2022 год порядка 2 млрд тенге было выделено, в 4 домах мы поставили лифты, в которых они не функционировали длительное время. Как вы знаете, рекомендуемый срок эксплуатации 25 лет. Компании, которые обслуживают лифты, на этом заостряют внимание, дальнейшее их использование будет не безопасным. Поэтому замена их должна быть. 1:15 Есть хорошая возможность на 15 лет получить кредит под 0,01%, включить его в единую платежную квитанцию, тем самым, воспользоваться помощью государства в виде кредитования».

К сожалению, не обходится и без споров. Жильцы некоторых городских многоэтажек не могут прийти к компромиссу и обвиняют городской акимат в том, что программу модернизации ЖКХ им навязали без их желания. Руслан Анбаев настаивает на том, что заставить кого-то участвовать в ней местные власти не могут. Такие вопросы решаются исключительно с согласия жильцов. Отдельно градоначальник остановился на субсидировании городского общественного транспорта. Речь идет о 19-ти социально-значимых маршрутах.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— «За 2022 год мы выплатили порядка 1,9 млрд тенге, в том числе мы сделали компенсацию за льготный проезд граждан в сумме 47,9 млн тенге, оплатили дачные маршруты».

Об объектах здравоохранения областного центра Руслан Анбаев тоже говорил. Он ответил на вопрос о сдаче новой поликлиники в микрорайоне Береке. Объект должен был открыть свои двери для пациентов еще в 2021 году.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— «В 2023 году запланирована сдача, не только данной поликлиники, но и той, что строится в Жас Оркене. 1:10 Мы сами заинтересованы, чтобы данные проекты были завершены. Насколько я знаю, в мкр. Береке уже идет облицовка здания. А по медицинскому персоналу с управлением здравоохранения мы этот вопрос отрабатывали. Мы не видим здесь проблем. Поликлиника будет функционировать».

В микрорайонах «Копай» и «Орман» запланировано строительство новых школ, рассказал аким города. А еще глава Петропавловска рассказал о том, что базовый бюджет областного центра в 2023-м году увеличится в 2,5 раза и достигнет 24,5 млрд тенге.