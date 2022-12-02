Аким Есильского района озвучил проблему нехватки медицинских кадров

Протяженность дорог в Есильском районе составляет 505,5 км. Меньше половины покрыты асфальтом. Работать есть над чем, отметил глава района, выступая с докладом о проделанной работе на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Больше 714 млн тенге в Есильском в этом году вложили в средний ремонт подъездной дороги к селам Караагаш и Тауагаш. В порядок приведут 32 км полотна. В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» в ноябре месяце текущего года району было выделено свыше 140 млн тенге для ремонта внутрипоселковых дорог в трех селах.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Кроме того, разработаны сметные документации на средний ремонт внутрипоселковых дорог в 9-ти селах района общей протяженностью 53 км на сумму порядка 1,5 млрд тенге.

В Есильском районе 29 сёл не обеспечены центральным водоснабжением. Ремонт сетей в этом году завершился в трёх населённых пунктах. В селе Булак на финишную прямую вышли работы по строительству сетей водоснабжения. Для этого понадобилось свыше 826 млн тенге. Заводить воду в дома сельчанам помогают агроформирования. Большое внимание в Есильском районе уделяют вопросу сдерживания цен на социально значимые продукты питания.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Ведется мониторинг недопущения роста цен. Наш район сегодня имеет возможность реализовывать на своих прилавках продукцию собственных производств. Выставляем крупу гречневую, рожки, которую производят наши сельхозформирования.

На брифинге Медет Оспанов озвучил проблемный вопрос, связанный со сферой здравоохранения. В 2022 году в районе удалось закрыть вакансии врачей общей практики, педиатра и кардиолога. Ни жильё, ни подъемные пособия не стимулируют медиков ехать работать в села. Тем временем, наша область остается привлекательной для казахстанцев из трудоизбыточных регионов страны. В Есильский район в этом году прибыли 195 человек из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областей. Они получили субсидии за перезд, а также аренду и выкуп жилья.

Дарья Пышмынцева