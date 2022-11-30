М. Ескендиров: «67% автодорог в Жамбылском районе находятся в удовлетворительном состоянии»

Более 10 миллионов 700 тысяч тенге. Столько инвестиций направили на социально-экономическое развитие Жамбылского района в этом году. Об этом рассказал его руководитель Марат Ескендиров. В фокусе внимания — агропромышленный комплекс. Общая площадь посева в 2022-м году составила 315 тысяч гектаров. На большей части из них посеяли зерновые и зернобобовые культуры, далее масличка и кормовые.

МАРАТ ЕСКЕНДИРОВ, аким Жамбылского района

— «С начала года формированиями приобретено 97 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 7 млрд 189 млн тенге. По сравнению с прошлым годом это на 4 млрд тенге больше. По итогам уборки средний валовой сбор зерна составил 386 тысяч тонн, а средняя урожайность — 18,9 ц/га. Собрали 95,7 тысяч тонн масличных культур. Заготовили почти 50 тысяч тонн сена, 45 тысяч тонн соломы и 4 тысячи тонн сенажа».

За 10 месяцев здесь выпустили с/х продукции на 72 млрд тенге. Заметны темпы роста в животноводстве. С начала года произвели более 5 тысяч тонн мяса, 35 тысяч тонн молока и 11 млн штук куриных яиц. Скоро в районе появятся 2 молочно-товарные фермы. Одну из них, рассчитанную на 1200 голов, возведут в Миролюбово. В Казанке откроют цех по переработке гречихи. На его реализацию выделят 300 млн тенге. От вопросов сельского хозяйства — к социальным. По словам акима района Марата Ескендирова, сегодня 67% автодорог находятся в удовлетворительном состоянии. Активно идёт капитальный ремонт 10 километров участка «Покровка-Архангелка-Троицкое». На двухгодичный проект направили почти 800 млн тенге.

МАРАТ ЕСКЕНДИРОВ, аким Жамбылского района

— «Завершён средний ремонт 65 км участка «Петровка-Жанажол-станция Баумана». Там был грейдер 4 категории, скажем, что он был в очень плачевном состоянии. Сейчас более или менее ситуация улучшается. Но, дорога протяженностью 65 км. 30 км уже сделали. Сейчас идёт проектирование от 11 до 30 км. Дорога проходит через Святодуховку и Сабит».

Что касается водоснабжения, сегодня из 48 населённых пунктов только 41 обеспечен централизованной качественной питьевой водой. Этот вопрос местные власти решают.