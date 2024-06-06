Вручение ключей от первых новых домов в стране в новом микрорайоне «Бірлік» пострадавшим от паводка

Ключи от 53 новых домов вручили пострадавшим от паводка в Северо-Казахстанской области. Новосёлов поздравил глава региона Гауез Нурмухамбетов. Аким отметил, что последние несколько месяцев были самыми тяжелыми в истории нашей области.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Паводок небывалых масштабов сплотил всех североказахстанцев. Особенно пострадавших жителей воодушевил приезд Главы государства и его слова о том, что «никто не останется без поддержки». Призыв Президента поддержали председатель общественного социального фонда «Қазақстан Халқына» Жамишев Болат Бидахметович, который оказал финансовую помощь, выделив средства из фонда на первые 100 домов, а также «капитаны» отечественного бизнеса, а именно: председатель совета директоров «Kaspi.kz» Вячеслав Ким, председатель совета директоров корпорации «Kазахмыс» Эдуард Огай, председатель правления «Kaзминералс менеджмент» Эльдар Мамедов, акционер группы компаний «ЦАЭК» Сергей Кан и многие наши соотечественники.

Аким области поблагодарил спонсоров, а также представителей строительных компаний, которые в сжатые сроки смогли построить и сдать первую партию домов для пострадавших от наводнения. По инициативе главы региона новый микрорайон будет носить название «Бірлік».

Новоселы получили ключи от нового жилья. Супруги Юрий и Ирина Тучины первым делом по доброй традиции запустили в дом своего кота. До паводка семейная пара жила в микрорайоне Хромзавод. Гауез Нурмухамбетов поздравил их с новосельем. В каждом доме при поддержке предприятия «ЗИКСТО» есть бытовая техника и мебель.

Благодарен за помощь государству и Оразгали Алдекеев. В новом доме житель Подгоры будет жить с супругой и сыном.

ОРАЗГАЛИ АЛДЕКЕЕВ, житель микрорайона «Бірлік»:

— Сегодня очень радостный день, моя семья заехала в прекрасный дом, думаю, нам здесь будет хорошо. Планировка отличная, есть мебель и бытовая техника. Будем обустраиваться, создавать уют здесь.

В новом микрорайоне «Бірлік» установили детскую площадку, высадили деревья, возводят детский сад. Его строят за счет средств ТОО «УайДиДи Корпорейшн».



Дарья Пышмынцева