В СКО подвели итоги республиканского проекта «Microsoft Kazakhstan»

Во Дворце школьников подвели итоги республиканского проекта «Microsoft Kazakhstan». Его запустили совместно с Национальной академией образования имени Ы.Алтынсарина. Участвовали в нем педагоги 65 сельских малокомплектных школ региона. А вообще в области успешно используют возможности платформы «Microsoft Teams» 330 учителей. Конференция проходила в оффлайн- и онлайн-форматах. На связи были специалисты из других регионов страны.

РОЗА САРКЕН, директор методического центра управления образования СКО:

— Организовано 92 наблюдения за уроками наших педагогов совместно с НАО имени В.Алтынсарина. Проведено 4 республиканских семинара по распространению опыта в Кызылжарском, Мамлютском, Есильском районах, 1 семинар на областном уровне в Тайыншинском районе. С 1 сентября центром мониторится качество знаний педагогов по проекту, видна динамика роста, качество и мотивация учащихся.

Ермек Махметов — учитель математики школы имени Какимбека Салыкова района Шал акына. Он — один из тех, кто принял участие в пилотном проекте. По словам преподавателя, платформа принесла определенную пользу в плане дистанционного образования.

ЕРМЕК МАХМЕТОВ, преподаватель школы имени К.Салыкова района Шал акына:

— Эффективность программы в том, что во время дистанционного обучения позволяет сократить дистанцию между учителем и учеником и обеспечить быструю обратную связь. «Microsoft Teams» — мы создаем определенный проект и там регистрируем учащихся, после чего ученики могут, зайдя через свой личный логин и пароль, выполнять определенные задания. После выполнения задания мы можем легко зайти и проверить учеников.

Проект будет масштабироваться. С апреля месяца началась установка спутниковой связи «Starlink» в 162 сельских школах для более качественного интернета.

Камилла Карим