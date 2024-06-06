Сенат Казахстана одобрил закон «О масс-медиа»

Сенат одобрил закон «О масс-медиа». Теперь документ отправят Президенту на подпись. После его вступления в силу деятельность журналистов будет регулировать новый закон. В рамках защиты прав работников СМИ вводится срок исковой давности, предъявляемый к материалам в связи с нарушением прав. Новыми поправками увеличивается объем теле- и радиопрограмм на государственном языке с 50 до 60% с поэтапным переходом до 55% в 2025 году и до 60% в 2027 году. Также увеличивается количество отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов и исполнителей с 50 до 60%. Ретрансляция иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах уменьшится с 20 до 10%.



Дарья Пышмынцева