Около 100 человек вышли на экологическую акцию «Таза Қазақстан» в 20-м микрорайоне

В Петропавловске продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Сегодня на очистку улиц и прилегающих территорий вышли активисты областного филиала партии «AMANAT», волонтёры, общественники, спортсмены и другие граждане, неравнодушные к будущему своей страны.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— Прежде всего, сам человек должен быть чистым душой. Тогда и его двор будет чистым. Такого человека можно назвать истинным патриотом. Как сказал Президент, эта экологическая акция имеет большое значение для нас, как для общества. Мы работаем вместе как команда, как единый народ.

Для проведения экологической акции в 20-м микрорайоне задействовали около 100 человек и 5 единиц техники.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— Сейчас в рамках партийной акции «Таза бейсенбі» мы собрали волонтеров. Был определен наиболее загрязненный участок на территории Петропавловска — это улица Жукова 3В. Здесь у нас на данный момент работают 5 единиц техники, собраны порядка 100 волонтеров. Эту работу мы проводим по всей области.

Экоактивисты призывают сограждан не засорять водоемы в летний период, не выбрасывать мусор в неположенном месте и периодически выходить на субботники.



Валерия Филатова