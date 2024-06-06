Новые дома — новая жизнь: горожане переезжают в микрорайон «Бірлік»

Первые ключи от нового дома из рук акима области получила Лариса Каськова. В её семье 5 человек. Все вместе они проживали в микрорайоне Подгоры. Теперь вместо старого, разрушенного талыми водами жилья на 32 кв метра у Каськовых современный дом площадью 80 квадратов.

ЛАРИСА КАСЬКОВА, жительница микрорайона «Бірлік»:

— Дома смотрели. Очень хорошие, красивые. Просто мечта наша была. Теперь будем здесь жить. Настраивать нашу новую жизнь. Любим на земле жить. Огород свой большой у нас был, поэтому с дочерью уже распланировали, где и что посадим. Первое — цветы посадим для души, для красоты.

Вода, свет и тепло — все коммуникации к дому подведены. Установлена печь длительного горения, уже стоит холодильник, плита, сантехника, даже кое-какая мебель за счёт местного предприятия. Основные моменты новосёлам разъясняет подрядчик.

Семья Анашкиных — ещё одни счастливые новосёлы. Планы у них большие.

СВЕТЛАНА АНАШКИНА, жительница микрорайона «Бірлік»:

— У нас 10 июня юбилей — платиновая свадьба, 35 лет. Так что подарок просто замечательный. Такой дворец. Я бы хотела поблагодарить государство наше, акимов области и города, потому что они такую разъяснительную беседу проводили, всё рассказывали. Хотелось бы мне акцент сделать на журналистах, потому что благодаря им мы были в курсе всех событий вот эти 2 месяца.

В прошлом доме в микрорайоне Косогора семья проживала 20 лет. Сегодня, можно сказать, началась новая глава в их жизни.

Диана Салихова