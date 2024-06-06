Литературный вечер к 225-летию А.С. Пушкина прошел в областной библиотеке

Произведения Александра Сергеевича Пушкина каждый из нас знает с раннего детства. Его сказки читали нам родители, а стихотворения и романы включены в школьную программу. Сегодня исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Большой литературный праздник прошел в областной библиотеке им. С. Муканова.

НИКОЛАЙ АВДЕЕВ, руководитель СКОФ ОО «Русская община Казахстана»:

— Сегодняшний день начался замечательно. Все почитатели нашего поэта пришли к его бюсту, который находится в сквере, возложили цветы, сказали добрые слова. А сейас учащиеся лицея, школьники, студенты будут цитировать его произведения. Я считаю, что мы, старшее поколение, хорошо знаем Александра Сергеевича. Его поэзия служит для того, чтобы мир и согласие были в нашем доме. Мы должны продолжать. И молодое поколение должно это показывать.

Учащиеся Первого городского IT-лицея декламировали отрывки из стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Актеры лицейского театра подготовили инсценировки по произведениям «Евгений Онегин» и «Моцарт и Сольери». Талант юных театралов высоко оценен не только на городском, но и на международном уровне.

РИНАТ ИСМАИЛОВ, режиссер лицейского театра «Глагол», руководитель молодежной студии «Тишина закулисья»:

— В течение года были такие мероприятия, как «Театральный разъезд», «Прощальная гастроль», на которых ставились спектакли Пушкина. Это «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» и самый значимый спектакль «Евгений Онегин». Мы с ним даже выступали на фестивале в Барнауле, заняли почетное 2 место. Также нас приглашали для сотрудничества в Астану, где мы показали спектакли. Среди зрителей был ректор ГИТИСа из Москвы, директор Акмолинского русского театра, которые дали очень значимую оценку нашим ребятам.

Проявлять себя в качества актера Герман Стадников начал еще в начальных классах. В этом году он окончил 11 класс. Юноша признается, что занятия в школьном театре запомнит надолго.

ГЕРМАН СТАДНИКОВ, учащийся Первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Мы часто участвуем в различных сценках, спектаклях. Я сам занимаюсь специализацией по русскому языку, поэтому с театральными способностями проблем не возникает. Всё получается. Возможно, душа даже сама направляет на это дело. Сегодняшнее выступление — наш последний, наверное, школьный проект, который запомнится навсегда.

Поддержать молодых артистов пришли родители, учителя и одноклассники.

ВИОЛЕТТА ДЕГТЯРЕВА, учащаяся Первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Мы пришли как слушатели поддержать наших одноклассников, участников. У нас также проходят Пушкинские чтения внутри школы. Я участвовала в этом году. Мы заняли 2 место.

В завершение литературного вечера состоялась церемония награждения. Областным управлением культуры лицейскому театру «Глагол» присвоено звание народного.

Валерия Филатова