Финансирование весенне-полевых работ в Казахстане увеличили на 300 млрд тенге

О ходе финансирования весенне-полевых и осенних уборочных работ по новой программе «Кең дала 2» рассказали на пресс-конференции. За последние три года Аграрная кредитная корпорация в рамках этого проекта ежегодно выделяет 140 млрд тенге на проведение полевых и уборочных работ. В этом году дополнительное финансирование увеличено на 300 млрд тенге.

МАРЛЕН НАБИЕВ, заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация»:

— Новые условия финансирования фермеров являются беспрецендентными и уникальными. Озвучу несколько условий. Первое. Данные 300 млрд тенге, которые сейчас предлагаются фермерам, будут устанавливаться со ставкой 5%. Второе. Зачастую субъекты АПК, фермеры, при обращении в корпорацию за получением кредитных средств сталкиваются с проблемой нехватки залогового обеспечения. В рамках данной программы предусмотрены условия предоставления обеспечения в размере 15% от запрашиваемой суммы. Остальные 85% фермер может получить за счёт гарантии фонда «Даму».

В предыдущие годы кредиты выдавались краткосрочно и их необходимо было погасить до 1 декабря, теперь сроки погашения увеличены. Погашение 50% займов в настоящее время осуществляется до 1 декабря, оставшихся 50% — до 1 марта, что дает возможность аграриям реализовать урожай по более выгодной цене. Для поддержки пострадавших от неблагоприятных погодных условий регионов была осуществлена пролонгация займов на общую сумму отсрочки 58 миллиардов тенге.

ЕРБОЛ АЯГАНОВ, директор филиала СКО АО «Казагрофинанс»:

— С момента образования филиала по СКО было инвестировано в экономику региона порядка 230 млрд тенге. Передано более 8,5 тысяч единиц техники. На сегодня общее количество составляет 770 сельхозтоваропроизводителей. С начала текущего года в филиал поступили заявки на приобретение 274 единиц техники на сумму 12,4 млрд тенге. В том числе ВПР на общую сумму 6,8 млрд тенге.

В целях ускоренного рассмотрения заявок утвержден упрощенный процесс рассмотрения на основе минимального количества документов. В результате этого на сегодня 64-м пострадавшим фермерам отсрочена задолженность на сумму более 170 млн тенге.



Валерия Сиваш