Более 60 нарушений с начала июня выявили линейные полицейские

В апреле текущего года на перегоне «Петропавловск-Токуши» под поезд попала 65-летняя жительница села Асаново. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Это одно из самых частых нарушений на железной дороге. Линейные полицейские продолжают профилактическую работу. С начала месяца проводится операция » Правопорядок». За несколько дней зарегистрировано свыше 60 административных нарушений.

ЖАЙЛАУ БЕКМЫРЗА, первый заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск:

— В настоящее время сотрудниками ЛОП на станции Петропавловск в круглосуточном режиме отрабатываются населенные пункты, расположенные вдоль ЖД путей, станции, перегоны. С начала текущего года нами выявлено около 1300 административных правонарушений. Около 300 человек привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Остальных мы предупредили. Сумма наложенного штрафа составляет около 9 млн тенге, процент взыскаемости в настоящее время составляет 80%.

Половина из 60 нарушений — переход через железнодорожные пути в неположенном месте, а во многих случаях еще и в алогольном опьянении. Сотрудники линейного отдела полиции настоятельно просят жителей и гостей области соблюдать правила безопасности.



Александра Рудина