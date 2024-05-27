Первый заместитель акима СКО встретился с сельхозтоваропроизводителями трёх районов

Три района с рабочей поездкой посетил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов. В Тайыншинском он ознакомился с работой отгонного хозяйства КХ «Аманат». Фермер воспользовался мерами государственной поддержки, когда покупал овец.

ШОКАН АЛЬЖАН, руководитель КХ «Аманат», Тайыншинский район:

— Здесь завезенные племенные овцы из Костанайской и Актюбинской областей. Это эдильбаевской порода. Всего около 1,5 тысяч голов. Дальше еще три отары расположены.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района:

— 5 тысяч голов овец было завезено. Пастбище располагается в хорошем месте, созданы условия для скота и пастухов. Есть водоём неподалёку. В дальнейшем овец будут разводить и продавать внутри области для увеличения поголовья.

На полях ТОО «Вишневское» Марат Тасмаганбетов встретился с аграриями. Посевная идет полным ходом. В этом году площадь сева в Тайыншинском районе перевалила за 628 тысяч га.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— По линии продовольственной корпорации в этом году по области профинансировано более 14 млрд тенге, более 15 млрд мы приняли заявок на форвардный закуп. Помимо этого нашей области выделен лимит 84 млрд тенге на проведение ВПР и уборочных работ. Эти деньги даются под 5% на 1 год. За год вы их должны вернуть. 85% кредита, который вы берете гарантирует государство через «Даму». Сельхозник выставляет твердых залогов на 15%.

У аграриев была возможность задать интересующие вопросы первому заместителю акима области, а также представителям финансовых институтов. Руководитель ТОО «Вишневское» Павел Рафальский рассказал о том, как специалисты товарищества испытывают разные сорта, чтобы отобрать лучшие.

— Я вхожу в госкомиссию по сортоиспытаниям. В этом году в реестре будет два новых сорта с нашей подачи. Кроме того, проводим на нашем сортовом участке анализ по срокам сева, по норме высева. Выбираем то, что интересно для каждого года. В этом году по озотно-фосфорному питанию растений заложили опыт очень интересный.

Марат Тасмаганбетов посетил ТОО «МТФ Ясная Поляна». Молочный комплекс запустили в 2009 году, здесь работают с голштинской породой. Владельцы предприятия готовы запустить еще одну ферму. Также в этот день первый заместитель главы региона посетил Акжарский и Уалихановский районы, встретился с сельхозтоваропроизводителями, чтобы рассказать им об актуальных государственных программах.

Дарья Пышмынцева