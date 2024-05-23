В СКО в госсобственность вернули почти 29 тысяч га неиспользуемых земель

Очередное заседание комиссии «Жер аманаты» при Северо-Казахстанском областном филиале партии «AMANAT» прошло в Петропавловске. В этом году в нашем регионе в государственную собственность должны вернуть 140 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. После проверок почти 29 тысяч га уже приватизировали для нужд населения. Работу в этом направлении продолжат, отметили участники заседания.

АЙТБАЙ БАЙДЮСЕНОВ, руководитель отдела департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

— Первый раз проверили, не используется, выдали обязательно для исполнения предписание. Через год в случае неисполнения подается исковое заявление Департаментом по управлению земельными ресурсами проведено 20 проверок по землям сельскохозяйственного назначения, выявлено 14 нарушений, выдано 14 предписаний. В настоящее время больше всего изъято земель в Уалихановском районе.



Дарья Пышмынцева