Свыше 256 тысяч тонн минеральных удобрений внесут в СКО

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы в этом агросезоне внесут свыше 256 тысяч тонн минеральных удобрений на площади порядка 3 млн га. Сегодня около 50 тысяч тонн полезных минералов и микроэлементов питают растения на площади порядка 700 тысяч га. Заключены договоры на приобретение более 256 тысяч тонн минеральных удобрений. Основная часть оплачена и отгружена заказчикам.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельный отношений СКО:

— Для получения субсидий необходимо авторизоваться на портале Gosagro.kz. Далее по правилам субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства услугополучатель через веб-портал «Электронного правительства» представляет заявку на получение субсидий за приобретенные удобрения по полной стоимости. Согласно правилам, либо переводную заявку он подает об оплате причитающихся субсидий при приобретении удобрения. Срок оказания услуги составляет 3 рабочих дня.

Для реализации программы, связанной с субсидированием стоимости удобрений, в текущем году нашей области выделено 7,3 млн тенге. Освоено — 4,5 млн. Удобрения к нам завозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Работают аграрии и с отечественными производителями. В марте этого года приказом министра сельского хозяйства внесены изменения в правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Предусмотрены условия получения субсидий авансовым платежом. Управление сельского хозяйства и земельных отношений перечисляет отечественному производителю 60% от стоимости удобрений. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией в нашей области предусмотрено приобретение удобрений в рассрочку.

При возникновении вопросов услугополучатели могут обратиться в Агентство по делам государственной службы и его территориальные подразделения.



Дарья Пышмынцева