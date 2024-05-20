В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что паводки не повлияют на проведение весенней посевной кампании в оптимальные сроки

При этом, сообщают в ведомстве, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.

«В целом, паводки негативно не повлияют на проведение весенней кампании в оптимальные сроки. Для регулирования паводковой ситуации принимаются все необходимые меры. Все вопросы, поднимаемые регионами касательно организации посевной кампании, рассматриваются на заседаниях оперативного штаба Министерства. Принимаемые меры позволят провести посевную кампанию без срыва в оптимальные агротехнические сроки», — говорится в сообщении.