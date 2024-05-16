Посевная кампания в Жамбылском районе в самом разгаре

На полях ТОО «Шатило и К» в самом разгаре посевная. В этом году там засеют 37 тысяч га. На сегодня охватили уже порядка 22 тысяч га.

ОЛЕГ АДАМ, директор ТОО «Шатило и К», Жамбылский район:

— 5 тысяч га гороха посеяли, чечевицы — 4800 га, льна — 3800 га и вот со вчерашнего дня вышли на посев пшеницы. Две смены — 14 механизаторов работают. Плюс работают на засыпке бункеры-перегрузчики, что позволяет увеличить выработку техники. То есть, если посевной комплекс загружается сам семенами за час. При помощи бункера-перегрузчика мы загружаем посевной комплекс за 5-10 минут.

Товарищество полностью обновило спецтехнику. Сейчас на балансе предприятия 7 посевных комплексов. Производительность одного такого комплекса — 300 га в сутки.

ЮРИЙ ТОЛСТОВ, механизатор ТОО «Шатило и К», Жамбылский район:

— Работаю уже 20 лет здесь. Условия нормальные, подходящие. Работаю на комплексе. До этого работал на «Кировце», на комбайне ещё в уборку. Работаем как положено. В 7 часов утра приезжаем на смену, а вечером в 7 меняемся. Обед вовремя привозят. Все нормально.

Кипит работа и в ТОО «Солтүстік жер». Здесь к посеву тоже приступили рано — с 27 апреля.

СЕРГЕЙ ФОМИЧЁВ, главный агроном ТОО «Солтүстік жер», Жамбылский район:

— На это время как раз почва прогрелась до 9 градусов. Это оптимальные сроки и мы начали посев бобовых культур: гороха, чечевицы. В этом году также вместе с посевом мы вносим удобрения. Закупили аммиачную селитру, аммофос. Практически на всю площадь у нас, пшеница и лён, мы вносим удобрения. На данный момент сейчас производится протравка семян. 100% семян мы протравливаем обязательно. Это защита от вредителей и болезней.

Всего посевная площадь ТОО — свыше 12 тысяч га. Из них порядка 8 тысяч га занимает пшеница, 1 тысяча га — ячмень, 1,5 тысячи масличные культуры, бобовые 500 га и кормовые культуры. Задействовали в товариществе на весенне-полевые работы свыше 60 человек и порядка 30 единиц спецтехники.

ЧИНГИЗ БАЛАНБАЕВ, заместитель генерального директора ТОО «Солтүстік жер», Жамбылский район:

— Ежегодно нами проводится обновление сельхозтехники. Нашим государством и акиматом СКО созданы все условия для этого. В этом году для проведения весенне-полевых работ мы приобрели 2 единиц спецтехники: «Кировец» К700, трактор. Все они задействованы в работе. Помимо этого мы уже готовимся и к уборочной кампании. Приобрели 2 комбайна. По поручению Президента и акима СКО для обеспечения продовольственной безопасности мы сеем гречиху на площади 100 га.

Всего в Жамбылском районе в весенне-полевых работах участвуют почти 240 сельхозтоваропроизводителей. Посевная проходит в штатном режиме.

РУСТЕМ ДЮСЕМБЕКОВ, руководитель сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Жамбылского района:

— В этом году планируется 324 тысячи га — зерновой клин составляет. Из них масличные — 66,4 тысячи га, картофель — 1 тысяча га, гречиха — 2 тысячи га. Все агротехнические мероприятия соответствуют плану. Техника — 100% готова. Запас солярки удешевленной сельхозтоваропроизводители получили, по 250 тенге. Работа организована в 2 смены. Погода позволяет. Питание механизаторов организовано. У нас сейчас сортообновление — 7,2%. Мы немного отстаем от областного показателя. А так постараемся до конца посевной, чтобы подвезли «элиту». По удобрениям на сегодня — 79%. 15037 тонн завезли удобрений, из них 13 тысяч выкуплено.

По словам аграриев, погода в этом году благоволит работе. Если так продолжится и дальше, то примерно через 15-20 дней посевная в районе завершится.

Диана Салихова