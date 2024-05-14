Районные мехбригады помогают устранять последствия паводка в Заречном

В поселке Заречном проводится большая работа по ликвидации последствий паводка. На помощь приехали механизированные бригады из Тимирязевского, Мамлютского, Акжарского и района М.Жумабаева. В зоне ответственности каждой мехбригады около 70 домов. Они развернули оперативные штабы, куда могут обратиться с просьбой о помощи жители затопленных домов. В основном просят выкачать воду из погреба, вывезти мусор со двора на свалку твердых бытовых отходов. Мехбригады из района Магжана Жумабаева полностью откачали воду уже из 4 подтопленных домов.

ДОСТАН ТАСМАГАНБЕТОВ, заместитель акима района М.Жумабаева:

— Из нашего района приехали пока 2 бригады из 14 человек. Но, вообще у нас 5 бригад. 3 бригады дополнительно выедут при необходимости. Имеется водооткачивающая техника. Это 3 мотопомпы, 2 мотопомпы по 160 кубометров и 2 маленькие. Имеется техника по вывозу мусора в данном микрорайоне.

За четыря дня мехбригады Тимирязевского района вывезли более 30 тонн мусора, откачали около 400 кубометров воды. Вся необходимая для работы техника имеется: 6 мотопомп, 1 погрузчик и 2 «ЗИЛа».

КАНАТ ИМАНЖАНОВ, заместитель акима Тимирязевского района:

— Механизированные бригады занимаются очисткой улиц от мусора, в том числе от мусора, который выносят жители со своих домовладений. Мы не остаемся в стороне, помогаем каждому жителю, который обращается к нам. Просят вынести мебель, откачать воду с погреба, разобрать какое-то мелкое строение, вынести доски. Стараемся помочь всем соотечественникам в поселке Заречном, которые попали в беду.

Выполняются замеры частных домов, на основании которых будут составляться дефектные акты и сметная документация. После заключения технадзора районные мехбригады приступят к ремонту подлежащих восстановлению домов.

Валерия Филатова