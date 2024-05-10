Почти 272 тысячи га отвели под посев сельскохозяйственных культур в Тимирязевском районе

Чуть больше 8 тысяч га отвели под посев красной чечевицы американского сорта «Кримсон» в ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево». Сеять её начали 2 мая. Несмотря на предварительные работы по влагозадержанию, со стартом посевной в товариществе решили не затягивать, чтобы рационально использовать воду, скопившуюся в почве.

ИВАН САМОШКИН, руководитель ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», Тимирязевский район:

— На второй бригаде начали сеять подсолнух, где-то 4200 га под него отвели. Пшеницы у нас 11 тысяч га мягкой яровой. Мы — семенное хозяйство, выращиваем семена. Гороха у нас 2,5 тыс га, ячменя — 1800 га. Общая площадь у нас почти 33 тысячи га. В этом году будем закладывать опыты по разным культурам, применение всяких препаратов по листу. В прошлом году был неплохой результат, но т.к. на уборку был дождь, мы не можем сказать, что на 100% результат был корректный.

В посевных работах предприятие задействуют 6 посевных комплексов. В поле трудятся 22 человека.

АНДРЕЙ ПЕТРИЩЕВ, механизатор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», Тимирязевский район:

— С 2016 года работаю, условия хорошие, нравится. Дали квартиру в 8-ми квартирном доме. Техника хорошая, нравится, удобно и приятно работать на ней. В этом году лиманов много, стараемся потихоньку, чтобы больше выработки давать. Сегодня в ночь заступает напарник, полностью сутки будем работать.

В Тимирязевском районе к весенним полевым работам приступили в трех товариществах. К 10 мая предприятия смогли засеять 7,5 тысяч га чечевицы и 9 тысяч га подсолнечника. В полях района работает 45 посевных комплексов. ТОО «Райт-АА» со стартом посевной не спешит. Товарищество приступит к ней 15-16 числа. До майских праздников здесь вышли на закрытие влаги. На этом поле площадью 283 га будут выращивать пшеницу сорта «Шортандинская 2012».

СЕРГЕЙ АНДРОСЕНКОВ, главный агроном ТОО «Райт-АА», Тимирязевский район:

— В общем будем сеять, где-то 1100 га льна, 1600 га — твёрдой пшеница и мягкой — около 10 тысяч га. Мы жидкое удобрение уже запланировали, будем вносить. У нас 11 тракторов «Бюлер», 8 комплексов посевных и 3 ходят с боронами.

Почти 272 тысячи га отвели под посев сельскохозяйственных культур в Тимирязевском районе. Свыше 217 тысяч га займут зерновые, масличные — 39,9 тысяч га. Для кормовых культур в районе предусмотрели около 15 тысяч га.

Дарья Пышмынцева