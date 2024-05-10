4,5 млн га земли планируют засеять в этом году в СКО

В регионе начали проведение весенне-полевых работ. В апреле приступили к закрытию влаги на полях. Эту работу проводят и по сей день. Площадь на сегодня составляет — 4,4 млн га. Внесли уже порядка 14 тысяч тонн удобрений на площади более 207 тысяч га, рассказывают в профильном ведомстве.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Государством выделено удешевленное дизельное топливо в объеме 57,6 тысяч тонн. 41,5 тыс тонн на сегодня хозяйствами уже приобретено. Техника у нас 100% готова. Будут участвовать более 12 тысяч тракторов, более 14 тысяч сеялок, порядка 6 тысяч единиц автомашин. В принципе, работа идёт. Уже отдельными, можно сказать, хозяйствами начата посевная работа. Площадь пока 18,5 тыс га по данным районов сегодня, вот группа компаний.

Площадь посева по планам в этом году составляет 4,5 млн га. На зерновые и зернобобовые культуры отвели — 3,4 млн га, на масличные — 751 тыс га, на социально значимые культуры, к примеру, на гречиху — 26 тысяч га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году в соответствии с поручением Главы государства по увеличению производства сельхозпродукции в 2 раза у нас доведены до министерства сельского хозяйства индикативные показатели. По анализу семян у нас в прошлом году было заложено 485,5 тысяч тонн семян. Сегодня анализ практически 97% прошли. Государством оказывается мощная поддержка в виде выдачи субсидий. В текущем году общая сумма составила 60,8 млрд тенге. На сегодня с начала года освоено 26млрд тенге.

Всего в области насчитывается порядка 4 тысяч сельхозтоваропроизводителей.

Диана Салихова