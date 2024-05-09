Труженик тыла Александр Добрунов рассказал про военные годы

89-летний североказахстанец Александр Добрунов — дитя войны. Ему было 7 лет, когда началась Вторая мировая война. Отец ушёл на фронт, а сына вынужден был отдать в детский дом.

АЛЕКСАНДР ДОБРУНОВ, труженик тыла, с. Комсомольское, Тимирязевский район:

— В детдом сдал отец, сказал, что придёт, заберет. Война закончилась, никого не было. Во время войны нас гоняли с одного места на другое. Кормить нечем было, затируху делали с мукой, картошку мерзлую ели.

Уроженца Краснодарского края вместе с другими ребятами решили отправить жить в совхозы. В них принимали по 5-6 человек, рассказал Александр Николаевич. Взрослый не по годам мальчишка быстро привык к тяжелой работе в сельском хозяйстве. С ним впоследствии и связал свою жизнь.

АЛЕКСАНДР ДОБРУНОВ, труженик тыла, с. Комсомольское, Тимирязевский район:

— Когда началась целина, нас четверо из совхоза поехали, нам выписали путевки. В Петропавловск приехали, сюда добирались на тракторах.

Александр Николаевич — человек скромный, о своих достижениях говорить не привык. Заслуги перед отечеством подтверждают многочисленные награды за трудовые заслуги и побитые на полях рекорды.

ЛЮДМИЛА ЗЕЛЕНКОВА, дочь труженика тыла, Тимирязевский район:

— Чтобы у нас папа нас ругал, у нас такого никогда не было. Он у нас до сих пор работает, все делает сам.

Следит за домом, управляется в огороде. Александр Добрунов носит воду с помощью коромысла, потому что так привык. В июле тыловик отпразднует своё 90-летие. Главным сокровищем считает двоих детей, шестерых внуков и восьмерых правнуков.

Дарья Пышмынцева