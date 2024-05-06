В поселке «Солнечный-2» строятся дома для пострадавших от паводка североказахстанцев

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— В микрорайоне «Солнечный-2» продолжается строительство домов для пострадавших североказахстанцев. Паводок оставил многих наших земляков без крова. В строительстве задействовано 10 подрядных организаций. Здесь планируют построить 100 новых домов.

К работам приступили 24 апреля. Как видно, за полторы недели здесь уже успели заложить фундамент и возвести стены. Где-то уже устанавливается каркас крыши. В целом, строительство идет быстрым ходом. Все это благодаря слаженной и оперативной работе большой команды строителей. Данияр Карипов приехал на стройку из района Шал акына. В его бригаде — около 20 человек.

ДАНИЯР КАРИПОВ, индивидуальный предприниматель, район Шал акына:

— Мы приехали по приглашению 27 апреля, из города Сергеевки. Сразу, в первый же день, приступили к работе. Всю технику, материалы вовремя предоставляют. Строительство очень качественное, здесь много находится специалистов технадзора. Каждый выполняет свою работу очень строго. Основная работа, фундамент, стены уже подняты, осталась крыша, внутренние перегородки, заливка пола и левкасные работы.

Все строительные материалы отечественные. Работы производятся за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына». На строительной площадке работают около 400 строителей и около 40 единиц техники.

МАЙГУЛЬ ЕЛЕМЕСОВА, пресс-секретарь управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Строительные работы планируется завершить в течение 2 месяцев. После окончания строительных работ технические компании, которые ведут технические надзоры будут проверять эти дома. Если будут какие-то недочеты, то строительная компания обязуется за свои средства устранить все недочеты в течение короткого времени. После того, как завершится строительство, управление передаст эти дома акимату, а акимат будет распределять их среди пострадавших.

После завершения текущих работ в микрорайоне «Солнечный-2» планируется строительство еще 400 новых домов для пострадавших.

Валерия Филатова