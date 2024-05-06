В микрорайоне Подгора начали ремонт домов

В микрорайоне Подгора началась реконструкция домов, пострадавших от наводнения. В период паводка здесь затопило 1383 дома. Вода полностью еще не ушла. Тем не менее, некоторое жилье уже проходит оценку комиссии. Наряду с этим сноясят дома, которые не подлежат восстановлению. 8 единиц техники и 5 мехбригад от каждого района приступили к ремонтно-восстановительным работам.

АСЕМ АЙТУЛОВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ АКИМА Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— В городе вода отступает. Уже начинаются восстановительные работы. Прежде чем начать эти работы, у нас проводится техническое обследование. Если дом пригоден к дальнейшему проживанию, то заходят мехбригады, которые занимаются восстановительными работами. На подмогу городу приехали 11 районов. Из каждого — по 5 бригад. Дорогу сегодня в Подгоре открыли и люди уже постепенно заезжают в те дома, куда возможно проехать, где уже прошло техническое обследование, где вода сошла.

Работают 30 бригад из Петропавловска, а также районов им. Г. Мусрепова, Тайыншинского и Уалихановского.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— На нашем участке имеется 176 домов. На сегодня мы приступили к 3 домам. Бригады работают у нас. Сейчас производится вывоз подтопленной мебели. Потом идет демонтаж полов и будет производиться сушка домов. После сушки домов мы уже будем приступать к работе согласно документации.

В СКО пик паводка пройден. Всего в регионе подтопило 3898 домов, было эвакуировано более 14 тысяч человек. Из них 5567 вернулись домой. В городе в ликвидации последствий паводка участвуют 100 мехбригад. Это порядка 600 человек и более 140 единиц техники.