Уголок мужества в память о погибшем при исполнении милиционере открыли в сельской школе

В Пресновской общеобразовательной школе-гимназии им. И.П.Шухова открыли уголок мужества в кабинете начальной военной и технологической подготовки. На новом стенде висит фотография молодого человека в милицейской форме. Размещённые копии документов повествуют о трагической судьбе сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Полицейские, ветераны и педагоги рассказали ребятам подробности жизни их земляка. 24-летний сотрудник дорожно-патрульной службы Сергей Васильченко погиб в 1995 году. Молодого милиционера жестоко убил нарушитель ПДД. Из служебной машины пропали составленные за день административные протоколы. В 2010 году одной из улиц Пресновки присвоили имя Сергея Васильченко.

Валерия Филатова