Научно-познавательная конференция состоялась в казтеатре им С.Муканова.

«Батырларға тағзым» — под таким названием прошла научно-познавательная конференция в казахском музыкально-драматическом театре им С.Муканова. Приурочили её к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, ко Дню защитника Отечества и 100-летию Народных Героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаева.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— Сегодняшнее мероприятие организовано совместно с областным архивом и коллективом театра. Вечер проводится с целью почтить память и познакомить молодое поколение с малоизвестными героями. Тогда в той войне очень большое количество североказахстанцев погибло, сражаясь за Родину.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова выступила с докладом «Батырларға тағзым». В научной работе собрана новая информация о героях — земляках.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Нами изданы сборники документов о войне, биографический сборник о Героях Советского Союза и электронная база данных об участниках войны из СКО. Из нашей области на войне принимали участие более 100 тысяч человек. Если конкретнее сказать по электронной базе, это 116 тысяч человек.

Молодой состав актёров представил спектакль о Великой Отечественной войне. Основная идея сюжета – храбрость, стойкость и мужество юношей и девушек, которые были готовы отдать жизнь за Родину.

Гостями вечера стали ветераны, общественные деятели и студенты.

Камилла Карим