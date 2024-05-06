Из-за паводков ЕНТ в СКО пройдет с 25 мая по 12 июля

6 мая начался прием заявлений на участие в ЕНТ, продлится он до 20 числа текущего месяца. Срок приема заявлений в нашей области увеличен на 6 дней. Для сдачи тестов выпускники подают заявление онлайн через личный кабинет на сайте Национального центра тестирования. В целом по стране тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля, в нашем регионе — с 25 мая по 12 июля. В этот период выпускники могут сдать тесты 2 раза, оба сертификата действительны, с с наилучшим результатом можно принять участие в конкурсе грантов. Особенность ЕНТ этого года в том, что в случае получения низких баллов на летнем тестировании будет учтен наилучший январский или мартовский результат. В текущем году 11 класс завершают более 3 тысяч выпускников.

МАРИЯ ИСМАГАМБЕТОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Количество предметов ЕНТ- три обязательных и два профильных по выбору выпускников. С января текущего года произошли некоторые изменения в количестве вопросов тестирования. Так, количество заданий по двум обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократилось с 15 до 10-ти, в тоже время увеличилось количество вопросов по профильным предметам с 35-ти до 40, так как добавились задания на установление соответствия, и максимальный балл по этим предметам увеличился с 45-ти до 50 баллов. Таким образом, всего 120 тестовых заданий, по ним максимально можно набрать — 140 баллов.



Валерия Сиваш