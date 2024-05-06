Исполняется 79 лет со Дня Великой Победы

79-ю годовщину со Дня Великой Победы в регионе встретят 4 ветерана Великой Отечественной войны. Все они проживают в Петропавловске. Съёмочная группа МТРК побывала в гостях у Василия Макиенко. Поздравить его с предстоящим Днем Победы пришли работники филиала » Есиль су». На этом предприятии Василий Васильевич проработал более 10 лет.

КАНАТ АСКАРОВ, директор филиала РГП «Есиль су»:

— Сегодня мы пришли поздравить нашего ветерана ВОВ, Макиенко Василия Васильевича. Он наша гордость, наше прошлое и учитель будущего поколения.

В январе Василию Васильевичу исполнилось 98 лет. В свои годы он бодр и активен. Гостей встретил при полном параде.

На фронт Василия Васильевича Макиенко призвали в 1943-м году из села Волошинки Есильского района. На тот момент ему было всего 17 лет.

ВАСИЛИЙ МАКИЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:

— Служил в 44-ом запасном стрелковом полку. Готовили нас младшими командирами. Мой отец там же служил, только он был в 37 полку.

Василий Васильевич участвовал в боях по ликвидации усиленной вражеской восточной группировки возле Кенигсберга.

ВАСИЛИЙ МАКИЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:

— И мы с боями шли до Кенигсберга. В Кенигсберг зашли мы 9 числа там полмесяца я был. Нашу часть отправили в Беларусь, в город Полоцк. Тогда у нас было боевое задание, нам поручили догнать скот 250 голов и угнать в Беларусь. Мы проходили, там ничего живого не было, все было разбито.

После войны Василий Макиенко 5 лет служил в воздушно- десантных войсках, 75 раз прыгал с парашюта. Грудь ветерана увешана медалями, среди них — орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За освоение целинных земель», «10 лет Астаны».

После демобилизации в 1950 году Василий Васильевич работал начальником кадров обувной фабрики в Беларуси, в городе Витебске. После переехал в Петропавловск. Вместе с супругой они воспитали троих дочерей. У ветерана пятеро внуков и семеро правнуков.

Александра Рудина