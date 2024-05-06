Дети из пострадавших от паводка семей отдохнут в оздоровительном центре «Балдаурен»

96 североказахстанских детей с 8 по 25 мая отдохнут в республиканском центре «Балдаурен». С такой инициативой выступили в министерстве просвещения и организовали дополнительную смену в учебно-оздоровительном комплексе. 37 ребят из района Шал акына отправятся в филиал в город Конаев Алматинской области. 46 детей из города Петропавловска, Есильского и Кызылжарского районов поедут в Щучинск Акмолинской области.

ТОЛГАНАЙ ТУРСЫНБАЙ, с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Нас отправляют в этот лагерь, потому что наш дом затоплен. Думаю, что хорошо проведу время в лагере и заведу много друзей. Это моя первая такая поездка в «Балдаурен». Я думаю, все будет хорошо.

КУНСУЛУ САЙДАЛИНОВА, методист отдела образования Кызылжарского района:

— 8 человек — дети из села Большая Малышка. Как вы знаете, это село полностью пострадало. Дети из Озерной школы, Бесколя. Я надеюсь, что они там хорошо отдахнут. Это республиканский знаменитый центр. У всех хорошее, позитивное настроение. Желаем всем отдохнуть. Государству огромное спасибо за то, что в такой сложной период поддержали наших ребят. Все дети, которым предлагали, они с удовольствием, и родители приложили максимум усилий, чтобы собрать документы и направить детей.

Валерия Сиваш