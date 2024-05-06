6 мая вступили в силу изменения в правилах дорожного движения

Изменение ответственности, новые дорожные и опознавательные знаки — стражи порядка призывают участников дорожного движения внимательно изучить ПДД. Они вступили в силу 6 мая. В частности, изменяется ответственность за пересечение «одинарной» сплошной линии разметки.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— Вносится ряд поправок, предусматривающих изменения ответственности за пересечение «одинарной» сплошной линии разметки. Теперь выезд на дорогу с двусторонним движением, имеющую две полосы, разделённую дорожной разметкой 1.1. (одинарной сплошной), или обозначенную знаком 3.2 (Обгон запрещён), будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения. Если ранее опознавательный знак на т/с «Лицо с инвалидностью» могло разместить на автомобиле только лицо, имеющее инвалидность 1 и 2 группы, теперь таким знаком могут пользоваться и лица с инвалидностью 3 группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Также предусмотрено снижение скорости автобусов в населённых пунктах до 50 км/ч, доступность выделенной полосы для маршрутных транспортных средств для всех транспортных средств категории М3, то есть автобусов. Вводятся новые опознавательные знаки «Электромобиль» и «Автомобиль с газобаллонным оборудованием».Также вводятся новые дорожные знаки. Все изменения опубликованы на официальных ресурсах МВД РК. Важно знать и понимать их, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в полном объёме.



Александра Рудина