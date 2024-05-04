В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков

Жители пострадавших областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 24 835 заявок. По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге.

На сегодня в пострадавших регионах обследовано 4 556 жилых домов, по 2 845 объектам проведена оценка. Более 696 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ и восстановление жилья. Это затронуло 530 семей.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.