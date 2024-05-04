Министр труда и социальной защиты населения С.Жакупова прибыла в СКО

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прибыла с рабочей поездкой в СКО. Вместе с акимом области Гауезом Нурмахамбетовым они посетили подтопленные районы и ознакомились с условиями жилья для пострадавших. В рамках поездки состоялась встреча с работниками ТОО «Кызылжар су». Глава региона и министр труда и социальной защиты населения побывали на Петропавловском электротехническом заводе компании «Alageum Electric». Предприятие открыто в 2021 году. Сейчас здесь работают 200 человек, половина которых — переселенцы из других областей. В этом году завод планирует производить товары на общую сумму 11 млрд тенге. Большая часть продукции будет экспортироваться в страны СНГ.

В ходе рабочей поездки Гауез Нурмухамбетов и Светлана Жакупова встретились с работниками ТОО «Кызылжар Су». На данном предприятии в настоящее время работает 710 человек.

СВЕТЛАНА ЖАКУПОВА, МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РК:

— Довести до вас поручение Главы Государства, по которым сегодня уже приняты решения. В частности по адресной социальной помощи. Мы продлеваем сроки выплат без подачи заявлений. Далее по срокам инвалидности, мы тоже говорим что они продлеваются до 1 июля. Людям не нужно будет ходить в организации для того, чтобы обеспечить свои социальные гарантии.

Во время паводков ушли под воду 60 домов сотрудников ТОО «Кызылжар су». Предприятие оказывает им максимальную помощь, утверждает генеральный директор.

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ»:

— На сегодняшний день в нашем предприятии трудится 710 человек, из них 60 наших коллег попали под затопление. От нашего предприятия мы оказали единовременную помощь в размере 100 тысяч тенге каждому. А также двухнедельный оплачиваемый отпуск. Мы решили, что будем помогать каждому индивидуально. Во время ремонта будем помогать техникой и материалами.

Далее Светлана Жакупова побывала в микрорайоне Подгора. Здесь подтоплено 1383 дома. Сейчас уровень воды постепенно снижается. В настоящее время сформированы специальные бригады, начаты работы по восстановлению затопленных домов.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, АКИМ Г.ПЕТРОПАВЛОВСК:

— Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при содействии 11 районов нашей области мы создали механизированные бригады. Всего задействовано около 700 человек. все районы поделены на участки. В частности, мы находимся в микрорайоне подгора. Зона подтопление здесь самое большое.

На сегодняшний день в г.Петропавловск 7 семей, жилье которых признано не пригодным для проживания. Они выбирают квартиру на вторичном рынке и готовятся к переезду. А вот жители региона, чьи дома остались под водой, до сих пор находятся в местах временного проживания. При этом министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что есть возможность направить пострадавших жителей в санаторий.

Затем глава региона и министр труда и социальной защиты населения посетили общежитие, расположенное по улице М. Жумабаева, где встретились с пострадавшими. Объект рассчитан на 244 человека.

После встречи с жильцами общежития Светлана Жакупова ознакомилась со строительством домов для пострадавших от паводка в микрорайоне Солнечный- 2.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СКО:

— Ведется строительство 100 жилых домов для пострадавших граждан от чрезвычайной ситуации. Фондом «Қазақстиан халқына» ведется финансирование и строительство. На сегодняшний день определены 10 местных подрядный организаций. На данных участках работает более 500 человек.

В ходе рабочей поездки также состоялись встречи с волонтерами в пункте гуманитарной помощи на стадионе Карасай и с жителями микрорайона Косогор Валерием и Людмилой Беленко. Семья потеряла жилье, но за счет социальной выплаты приобрела новую квартиру.

Отметим, что в настоящее время в Петропавловске приобретено 7 квартир для семей, пострадавших во время паводка.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар» /

