В СКО почти 270 тысяч тонн семян прошли проверку на качество

Порядка 157 млн тенге выделили на проверку качества семян сельскохозяйственных растений в СКО. Сейчас её проходит урожай 2023 года. На полный посевной анализ поступило 409,9 тысяч тонн семян. Из них 269 тысяч тонн — в лабораторию филиала «Казагрэкс».

МАЙМУНА МАМЕКОВА, и.о. директора СКОФ АО «Казахстанская аграрная экспертиза»:

— Это 57% проверил только наш филиал. Из них первого класса — 179 тысяч, второго — 70 тысяч, третьего — 26 тысяч и некондиционных — 1734 тонны. У нас сейчас стоит большая работа по проведению проверки семян по 45 программе. По этой программе любой сельхозтоваропроизводитель может бесплатно проверить качество своих семян. Для этого необходимы акты апробации, документы, удостоверяющие качество.

На 2024 год посевная площадь сельскохозяйственных культур в СКО составляет — 4,35 млн га. Специалисты отмечают, что от проверенных качественных семян зависит 40% урожая.

МАЙМУНА МАМЕКОВА, и.о. директора СКОФ АО «Казахстанская аграрная экспертиза»:

— Почему мы акцентируем внимание на проверке качества семян, потому что проверенные семена получают удостоверение качества. И согласно ему каждый сельхозтоваропроизводитель высчитывает норму высева. СКОФ АО «Казагрэкс» проводит экспертизу семян, зерна, продуктов его переработки, химические анализы, проверяем качество по безопасности. Также мы занимаемся проверкой качества кормов МТФ, птицефабрик. Надои и прирост молодняка зависят от качества кормов. Проверяется на протеин, на содержание в силосе и сенаже уксусной кислоты, а также птицефабрики могут проверить на яйценоскость.

Проходят проверку и привозные семена. По словам специалиста, все они 1 класса. На сегодня в этой лаборатории исследовали порядка 7 тысяч тонн культур из РФ.

Диана Салихова



