Прокуроры рассказали о самых часто задаваемых вопросах от пострадавших

Более 2 тысяч пострадавших от паводка получили единовременную выплату. В общей сложности было выдано свыше 744 млн тенге. Об этом рассказал прокурор г.Петропавловска. Тыныбек Сапаров регулярно встречается с пострадавшими от большой воды, отвечает на вопросы, разъясняет нормы законодательства. У многих горожан есть проблемы с документами на дома. В подобных случаях они обращаются в суд, пояснил прокурор.

ТЫНЫБЕК САПАРОВ, прокурор г.Петропавловска:

— В судебной коллегии есть адвокаты, которые могут помочь при составлении исковых заявлений, в судебном сопровождении. Рассмотрение гражданских дел может затянуться на 2 месяца, но если истцы предоставят все необходимые документы, то сроки могут быть сокращены.

В акимат Кызылжарского района поступило свыше 1,5 тысяч заявлений от пострадавших для получения 100 МРП. Выплачено более 420 млн тенге.

КАЙСАР АБИШЕВ, прокурор Кызылжарского района:

— Для возмещения ущерба принято 963 заявления. Комиссией обследовано 127 домов. В паводковый период оказана гуманитарная помощь для пострадавших жителей.

Среди эвакуированных, чьи дома от паводка не пострадали, часто возникают вопросы по поводу единовременной выплаты, рассказали прокуроры. Такой вид помощи по закону им не положен, т.к. большая вода не добралась до их жилплощади.

Дарья Пышмынцева