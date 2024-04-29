Новая схема мошенничества: аферисты оформляют кредиты на пострадавших от паводка

Интернет-мошенничества продолжают занимать лидирующие позиции среди регистрации общеуголовных правонарушений. Новым видом аферы стало оформление кредитов на пострадавших от паводка.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— В социальных сетях появилась рассылка о том, то что мошенники звонят от имени государственных органов и просят сообщить СМС для подтверждения в списки пострадавших от паводков. По данной схеме на территории Северо-Казахстанской области фактов не имеется. Но, хочется предупредить граждан, что вопросы компенсации решаются только официально личным визитом или через официальные веб-ресурсы.

Несмотря на большой объём разъяснительной работы, по-прежнему большое количество населения попадается на уловки злоумышленников в сети Интернет и звонки от «сотрудников банков». Мошенники размещают рекламу в популярных социальных сетях, где завлекают свою жертву выгодными условиями. Так, 38-летний житель Петропавловска в марте увидел рекламу с предложением заняться инвестициями, перейдя по ссылке, он заполнил анкету. Затем с ним связались в социальной сети Телеграм и начали объяснять, как проводить сделки.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Для первоначальных торгов необходимо было внести 990 000 тенге. Потерпевший внес указанную сумму и начал ждать, как будут приумножаться его денежные средства. Он видел, как осуществляется рост валюты, и захотел вывести часть денежных средства, но у него ничего не получилось. Человек, который консультировал его в Телеграме, удалил свой профиль и перестал выходить на связь. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Если же все-таки человек стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, позвонить на пульт «102» или через приложение «102».

Камилла Карим