Женщина с восемью детьми отравилась угарным газом в Айыртауском районе

25 апреля в 10 часов 10 минут в областной департамент по ЧС поступило сообщение о том, что в Айыртауском районе в больницу госпитализировали 9 человек. Члены одной семьи отравились угарным газом.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, руководитель оперативного штаба ДЧС СКО:

— Установлено, что данная семья является переселенцами. В СКО переселились из Мангистауской области. Это было два года назад. Акиматом было выделено жилье для данной семьи в селе Антоновке по улице Акан серы,4. В данном жилом доме проживала семья, буквально за два дня до данного происшествия глава семьи начал ремонт. На время ремонта переехали по адресу улица Красная, 15.

В 2 часа ночи 25 апреля глава семьи затопил печь, ушел на работу. Дома с детьми осталась их мать, которая закрыла задвижку печи до того, как её содержимое полностью прогорело. Помещение заполнилось едким дымом, которым дышала сельчанка и её дети.

РАИСА КУСАИНОВА, и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения СКО:

— На трёх машинах скорой помощи в сопровождении медицинских работников доставлена семья из 9 человек. Мама и 8 детей 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 годов рождения. Был диагноз отравление угарным газом. В приемном отделении незамедлительно были осмотрены и госпитализированы. Маму в терапевтическое отделение, трое детей в детское отделение Айыртауской районной больницы. 5 детей в состоянии тяжелой степени тяжести поместили в отделение реанимации.

Утром 26 апреля многодетная мама выписалась из стационара. Пятерых детей из реанимации перевели в детское отделение. Спасатели рассказали, что заблаговременно проводили профилактические беседы с пострадавшей семьей. В доме, из которого они съехали, был установлен датчик дыма.

Дарья Пышмынцева



