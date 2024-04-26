В пункт выдачи на «Карасае» продолжает поступать гумпомощь

В пункте выдачи гуманитарной помощи на территории стадиона «Карасай» продолжают раздавать вещи первой необходимости. Люди идут. Помогают здесь жителям Подгоры, а также тем, кто проживал в домах на 131-м километре. Ежедневно в пункте находятся активисты, волонтёры и сами пострадавшие. Одна из них — Наталья Хан. Её дом также ушел под воду. Она, как никто другой, понимает сложное положение жителей затопленных микрорайонов. Гуманитарный груз приходит со всех уголков Казахстана и других стран. Сегодня сюда поступило 5 коробок кофе и столько же коробок чая.

НАТАЛЬЯ ХАН, организатор пункта выдачи гуманитарной помощи:

— Всё больше и больше людей, желающих нам помочь, показывают нам своё доверие, за что мы им сильно благодарны. Я благодарна тем людям, которые здесь работают. На данный момент порядка 50 жителей Подгоры готовы всегда прийти на помощь. Списки, которые у нас есть, являются наиболее точными, потому что они были сформированы самими жителями.

ЮЛИЯ ОРЕШИНА, территориальный менеджер ТОО, г. Петропавловск:

— Чтобы помочь жителям с гуманитарной помощью, которые пострадали в паводке. Это наша первая помощь. Мы съездили в АНК, узнали, что здесь организован пункт. Решили привезти сразу в пункт.



Камилла Карим