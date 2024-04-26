Участок теплосети на улице Халтурина ремонтируют после зимы

25 апреля в Петропавловске начали капитальный ремонт участка теплосети на улице Халтурина. К работам привлекли специалистов ТОО «Петропавловские тепловые сети».

ДЕНИС ЩЕРБИНИН, мастер управления ремонтов ТОО «Петропавловские тепловые сети:

— Сейчас производится демонтаж трубы, установлены технические заглушки, чтобы дома в работе были остальные. Используем два автомобиля «Кобра». 6 человек с двух бригад. Будут дополнительные силы для очистки канала. Работы будут окончены во вторник к вечеру.

К этому моменту специалисты завершат прокладку новой трубы. Под замену пошёл участок протяженностью порядка 100 метров. Зимой здесь несколько раз происходили аварии, которые удавалось быстро устранять. Предполагается, что новая труба прослужит около 10 лет. Представители ТОО «Петропавловские тепловые сети» объяснили, что теплосеть в частном секторе топит талыми водами. Это увеличивает скорость её износа.

Дарья Пышмынцева



