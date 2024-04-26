Мобильная группа докторов из Алматы приехала в Тайыншинский район

26 апреля в Тайыншинский район в села Рощинское и Макашевку приехал передвижной медицинский комплекс с врачами Казахстанско-Российского медицинского университета города Алматы. Всю неделю они оказывают помощь жителям подтопленных сел, в понедельник работали с горожанами. По инициативе руководства университета из южной столицы, по согласованию министерств здравоохранения, труда и социальной защиты была оперативно создана бригада мобильной группы докторов. В её составе — хирург, онколог, окулист, терапевт, рентгенолог, узи-специалист.

МАКСАТ КУДРАТУЛЛАЕВ, директор Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

— Население очень активно идет на прием, доктора ведут, возле каждого кабинета по несколько человек в очереди, которые хотели бы получить эту медицинскую помощь. Коллеги из-за сжатых сроков один день отработают в двух сёлах нашего района, поедут дальше в Акмолинскую область. Со следующей недели мы планируем своими силами организовать такой десант, который будет ездить по сёлам нашего района, которые попали в зону подтопления.



Дарья Пышмынцева