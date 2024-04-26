Мамлютчане поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан»

В Мамлютском районе активно ведутся работы по благоустройству. Каждый житель вносит свой вклад в это большое дело. Трудятся на общее благо и взрослые, и дети. Супруги Омаровы живут в Мамлютке с 1998 года. В семье четверо детей. Когда приходит время уборки придомовой территории, в стороне не остается никто.

РУСЛАН ОМАРОВ, житель г.Мамлютки:

— Ежегодно после зимы, когда сходит вода, прибираемся на своем приусадебном участке, убираем прошлогодние листья, ветки, мусор, который прилетел. В этом году под эгидой «Таза Қазақстан» вышли тоже, прибираемся. Смотрим, люди в парке ходят, в парке прибираются. Положительные изменения видны невооруженным взглядом. Освещение. Мы когда приехали, вода питьевая была только в пунктах выдачи, сейчас в домах, колонки есть. Дороги делают. Парки в порядок приводятся.

Накануне Дня единства народа Казахстана представители этнокультурных центров вместе с волонтерами заложили «Аллею дружбы». В парке «Достык» посадили 20 молодых деревьев.

ИРИНА ПОЯРКИНА, руководитель славянского этнокультурного центра «Лад», Мамлютский район:

— Символично, что состоялась XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана. Я была делегатом XXIII сессии, тогда стартовал… «Караван дружбы». С тех пор у нас этот парк закладывается, обновляется. Садим новые деревья.

Активное участие в субботнике принимают индивидуальные предприниматели. Вместе со своими сотрудниками они убирают территории магазинов от мусора, подметают и косят траву. Елена Петрова работает продавцом. Проведение экологических акций и регулярных субботников положительно влияет на качество жизни населения, считает женщина.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА, жительница г.Мамлютки:

— Поддерживаем акцию «Чистый Казахстан». Хотим, чтобы все в нашем районе, смотря на наш пример, выходили, работали, убирали прилегающие территории, не только возле организаций своих, но и возле жилых домов. Хотим дышать свежим воздухом. Присоединяйтесь к этой акции, содержите свой город в чистоте и порядке.

Не забывают в районе и о подготовке к пожароопасному периоду. Всю сухую растительность скашивают заранее, чтобы она не стала причиной масштабных возгораний. В первую очередь, убирают сухую траву на окраине города. Здесь расположены газовые заправки, поэтому пожарная профилактика очень важна.

ЕРКИН САМАРХАНУЛЫ, аким г.Мамлютки:

— Чтобы защитить наш город от больших пожаров, мы сразу убираем всю сухую траву, которая осталась с прошлого года. Особое внимание уделяется камышу. Он часто становится главным распространителем огня. Зарослей сухой травы много, поэтому проводится очень масштабная, организованная работа.

Ежегодные работы по благоустройству проводятся во всех сельских округах Мамлютского района.



Валерия Филатова