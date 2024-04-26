Автопарк ТОО «Кызылжар су» пополнится спецтехникой

В ТОО «Кызылжар су» прошел ежегодной отчет о проводимой работе. Руководство предприятия встретилось с потребителями и заинтересованными лицами, рассказало об изменениях и дальнейших планах.

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, генеральный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Все убедились, что водовозов не хватает в период паводка. Приезжали даже из Астаны к нам машины. Некому было возить воду в таких тяжелых случаях. Поэтому мы заказали 3 водовоза, 3 аварийные машины. Мы тратим на ремонт автомобилей 93 млн тенге в год, хотя за эти деньги можно купить новые машины. С акиматом области эту работу проводим.

За 2023 год проведены ремонтные работы по объектам предприятия. Выполнены капитальные ремонты более 4 км водопроводной и около 2,5 км канализационной сетей.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА, главный экономист ТОО «Кызылжар су»:

— Выполнен текущий ремонт на сумму 383 млн тенге по объектам предприятия по водоснабжению и водоотведению. Также у предприятия была утверждена инвестиционная программа на 225 млн тенге. Продолжается ремонтная кампания. Тариф так и называется «Тариф в обмен на инвестиции».

С начала паводка не утихают разговоры о качестве питьевой воды. Жителей Петропавловска волнует вопрос грамотной химической очистки воды.

ГАЛИНА ТЮМЕНЕВА, заведующая центральной объединенной лабораторией ТОО «Кызылжар су»:

— Очень тяжелый паводок, принес нам много грязной воды, грязи. Мы ее встречаем, принимаем, очищаем. Идет полный технологический процесс, то есть коагулирование, флокулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание. Да, мы столкнулись с трудностями в этом году. В связи с затоплением насосной станции первого подъема немного изменился технологический процесс. Но мы работаем над этим. Качество питьевой воды на сегодня полностью соответствует требованиям СанПиН РК и приказа №138.

Генеральный директор ТОО «Кызылжар су» признается, что за паводковый период в работе горводоканала выявлен ряд недочетов. Все ошибки пообещали в скором времени исправить.

Валерия Филатова