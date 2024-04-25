В СКО от паводков пострадало около 100 предприятий

Из-за паводков пострадало 95 субъектов бизнеса, 70 из которых находятся в Петропавловске, 25 — в Кызылжарском районе. Эти данные озвучили в Палате предпринимателей. И список этот ежедневно увеличивается, так как работа по выявлению пострадавших субъектов бизнеса продолжается.

ЖЕНИС КАЗИЕВ, заместитель директора филиала Палаты предпринимателей «Атамекен»:

— На сегодня у нас 95 пострадавших субъектов бизнеса, большая часть из которых представляет сферу торговли — это продуктовые, хозяйственные магазины, оптовые точки продаж. Есть и производители мебели, изделий из битума, металлических конструкций, сельхозтоваропроизводители, представители сферы общепита, СТО и шиномонтажные мастерские, культурно-развлекательные зоны и др.

В полной мере оценить ущерб, который понес североказахстанский бизнес в связи с паводками, пока не представляется возможным, так как затопленные районы областного центра и населенные пункты еще находятся в воде. В начале мая официально начнут действовать «Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года». Одним из субъектов бизнеса, который понес серьезные убытки, является ТОО «Инкубаторий №1». Товарищество находится в селе Прибрежном и осуществляет деятельность по инкубации яиц и реализации молодняка домашней птицы.

ЖЕНИС КАЗИЕВ, заместитель директора филиала Палаты предпринимателей «Атамекен»:

— На момент подтопления, которое произошло 12 апреля, на территории ТОО находилось 3 тысячи голов суточных цыплят бройлеров и 143 600 инкубационных яиц мясного кросса от двух поставщиков и 36 тысяч инкубационных яиц кур- несушек. По информации, полученной от руководства предприятия, только по этим позициям субъект бизнеса понес ущерб более 38,6 млн тенге. А если учесть, что пострадала и вся материально-техническая база предприятия, то в сумме ущерб составляет более 300 млн тенге.

В настоящее время списки субъектов предпринимательства, пострадавших от паводка, формируют акиматы г. Петропавловска и районов. Поэтому тем, кто еще не предоставил свои данные, срочно необходимо обратиться в городской или районные акиматы в зависимости от того, где пострадал их объект, подчеркнули в «Атамекене».