В акции «Чистый четверг» приняли участие более 1000 петропавловцев

В рамках трехмесячника в Петропавловске проводятся субботники. Сегодня состоялась акция «Чистый четверг». На уборку улиц и дворов вышли более 1000 человек. Среди них работники различных организаций, представители бизнеса и просто инициативные горожане. Каждого обеспечили необходимым инвентарём.

ГАЛИЯ КОЖАХМЕТОВА:

— Мы каждый год так убираем,чтобы свежий воздух был у нас в Петропавловске. Чтобы любо было посмотреть, чтобы было красиво. Мы выходим весной, летом, осенью. С каждым годом город становится все чище и чище.