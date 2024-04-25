Сайт для пострадавших от паводка заработал в Казахстане

Специальный сайт Qoldau для пострадавших от наводнения людей заработал в Казахстане. С его помощью каждый сможет подать заявление на восстановление или строительство жилья. Сайт разработан на базе портала Egov.kz. Там публикуется информация о мерах, принимаемых государственными и уполномоченными органами, их реализации и оказываемой помощи. Все данные своевременно обновляются и отображаются на главной странице. О работе сайта рассказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он отметил, что ни один человек не останется без поддержки государства.

КАНАТ ИСКАКОВ, вице-министр культуры и информации РК:

— Через эту платформу любой гражданин может увидеть, как ведется поддержка граждан. Также казахстанцы или представители МСБ, в том числе крестьянских хозяйств, могут загрузить свои заявления в мобильное приложение для оперативного решения вопроса оказания помощи. Рассмотрение цифровой заявки ведется в режиме онлайн.

Валерия Сиваш