Поспешил поделиться в соцсетях — полицейские установили автора фейка о волонтёрах

На канал «102» городского управления полиции 21 апреля поступило сообщение о том, что в социальной сети TikTok опубликовано видео разгрузки гуманитарной помощи, отправленной для пострадавших от паводка. Автор видеозаписи утверждал, что волонтеры якобы занимаются хищением. Стражи порядка провели проверку — хищение не подтвердилось. Полицейские установили автора публикации. Им оказался 41-летний житель Петропавловска. Он пояснил, что действительно снял на смартфон момент выгрузки, однако, не уточнил у волонтеров обстоятельств, сроков и нюансов работы, а сразу опубликовал видео в соцсети, сопроводив его негативным комментарием. Горожанин это видео удалил. Собранные материалы по факту распространения непроверенной информации передали в суд. Сегодня правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчётных показателей, это чуть больше 73 тысяч тенге.

Камилла Карим